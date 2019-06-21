القاهرة : الجمعة 21 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:57 م

"التنمية المحلية": انتشار القمامة والتكاتك بشوارع المحلة الكبرى
10:56 ص

مدة سريان رخصة ظهور رجال الدين بوسائل الإعلام في القانون الجديد
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

02:39 م

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية
01:35 م

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
11:46 ص

السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك
11:25 ص

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية
08:23 م

مصدر حكومى: طرح الاكتتاب فى الوقف الخيرى للتعليم مطلع يوليو المقبل
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
تحقيقات وملفات
الجمعة 21/يونيو/2019 - 06:18 م

"أفريقيا يا أبطال"..كيف استعدت ترحالات الجماهير المصرية للبطولة؟

أفريقيا يا أبطال..كيف
سمر محمدين
dostor.org/2680644

مستطيل أخضر، التف حوله آلاف من محبي الساحرة المستديرة، أتوا من كل حدب وصوب لتشجيع منتخبهم، كلٌ له تراثه الخاص وأساليبه في التشجيع والهتاف، يعدون عدتهم قبل المباراة بأسابيع، يرددون الهتافات والكلمات التي تبث الحماس في روح أبطالهم من لاعبي المنتخب، يكاد يشتعل الملعب من لهيب حماس الجماهير، تهتز المدرجات من شدة الصوت.

منتخب مصر هو صاحب الرقم القياسي في استضافة أمم إفريقيا على أرضه، وذلك في 5 نسخ من بينها النسخة التي ستبدأ اليوم على استاد القاهرة، كما أنه يعد من أكثر المنتخبات المتوجة بلقب إفريقيا، فقد فاز باللقب 7 مرات، يأتي بعده منتخب الكاميرون بـ 5 ألقاب ثم غانا بـ4 ونيجيريا بـ3، فضلًا عن أن منتخب مصر هو الأكثر تسجيلًا للأهداف في تاريخ أمم إفريقيا برصيد 159 هدفًا.

وتعد "ترحالات" جماهير الفرق المصرية المختلفة من المحافظات للذهاب وراء ناديهم المفضل أو منتخب مصر هي من أبرز صور تشجيع كرة القدم وعشق الساحرة المستديرة في مصر، في السطور التالية من التقرير تواصلت "الدستور" مع كبار مشجعي تلك الفرق لمعرفة أهم استعداداتهم لبطولة أمم إفريقيا.

"90 دقيقة تشجيع الماتش مش هيضيع"..أبرز هتافات المحلة

"التشجيع هو روح أي ماتش"، هكذا علق محمد الشهير ب "مرسي"، أحد كبار مشجعي غزل المحلة، مؤكدًا على أهمية تواجد الشباب في أي مباريات يشارك بها المنتخب أو فريقهم، لا سيما الوقوف بجانب المنتخب المصري وتشجيعه في بطولة الأمم الإفريقية، مشيرًا إلى أبرز هتافات "حيتان المحلة" مع منتخب مصر " 90 دقيقة تشجيع الماتش مش هيضيع"
شارك "حيتان المحلة" في بطولة كأس العالم السابقة، وغيرها من البطولات الهامة التي يوجد بها منتخب مصر، ووصل عددهم حينها نحو أكثر من 500 مشجع، معلقًا على أجواء التشجيع في هذا الوقت " مكناش بنشجع مصر بس، لا إحنا كمان حضرنا ماتشات السعودية وشجعناها؛ لأنها فريق عربي، وكان لازم نقف معاهم"، مؤكدًا على أهمية عامل التشجيع والهتاف في أي بطولة؛ إذ إن الهتاف بقلب وراء منتخبنا المصري هو أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع لاعبي المنتخبات لتحقيق الفوز".

وعن ترحالات المحلة يقول "مرسي"،: "حيتان المحلة على أتم استعداد للمشاركة في جميع مباريات المنتخب المصري، ولكن حتى الآن ليس واضحًا أي المباريات التي سنشارك بها؛ لأنه من الضروري أن نذهب كمجموعة واحدة لها لون "التي شيرت" نفسه، بالإضافة إلى رفع أعلام المحلة وعلم مصر معًا، وهذا لن يتحقق بنظام أبليكيشن "تذكرتي" الجديد، فيجب التنسيق مع اتحاد الكورة أو أي من الأجهزة الأمنية في مصر.

مدد مدد مدد.. ااإتحاد "سيد البلد"

"الاتحاد سيد البلد" هكذا بدأ مازن محمد، أحد منظمي ترحالات الإسكندرية، حديثه مع "الدستور"، موضحًا أن هذا هو شعارهم وهتافهم الأساسي في أي مباراة يشارك بها منتخب مصر، بجانب الهتافات التي تتماشى مع تشجيع المنتخب، مؤكدًا أنهم سيطلقون ترحالات لجميع المباريات التي ستُعقد داخل محافظة الإسكندرية، فضلًا عن المباريات التي ستُقام خارج المحافظة.

يضيف "مازن"، "أن أبرز جماهير الإسكندرية بدأوا بالفعل في التجهيز للترحالات منذ وقتنا هذا، والتي ستنطلق من محافظة الإسكندرية للذهاب وراء منتخبنا في جميع مواجهاته مع الفرق الأخرى، وسنهتف بكل عزمنا، "البطولة مش هنسيبها احنا اللي هنجيبها"، ملفتًا إلى أبرز الشخصيات في التجهيزات وهو عادل شكل، أحد كبيري مشجعي الاتحاد السكندري، وهو المسئول عن أهم الدخلات التي يظهر بها مشجعو الاتحاد في المباريات الهامة، أما محمد شحتة فيقوم بترتيب هذه الترحالات إلى جميع المحافظات.

ويذكر "مازن" أن بطولة كأس العالم الماضية، كانت واحدة من بين البطولات الأخيرة التي شارك فيها مشجعو الاتحاد بتنظيم الترحالات إلى روسيا، مؤكدًا أنه لا روح للمباريات بدون تشجيع، كما أنه يوجد عدد كبير من مشجعي الاتحاد مستعدون لحضور لقاء مصر وأوغندا، إذ إنه يعتبره من أهم لقاءات البطولة.

"أووه مصراوي.. ع المكسب ناوي".. بورسعيد تشارك

محمد مجاهد، أحد منظمي ترحالات بورسعيد، يتحدث لـ"الدستور" بشغف تارة وبحزن تارة أخرى، إذ إنه يقول فريق المصري هو الفريق الأول لبورسعيد، وكان يتمنى إدراج بورسعيد ضمن المحافظات التي تستقبل إحدى المباريات على أرضها؛ مرجعًا أسبابه أن في بطولة إفريقيا عام 2006 حازت بورسعيد على أفضل مدينة وأفضل حضور جماهيري، ولكن مع الأسف هذه البطولة لا تستقبل أي مباراة في البطولة.

"المصري" شارك في البطولة الأفريقية عدة مرات أخرها العام الحالي، ومع كل بطولة كنا نعد عدتنا لتنظيم ترحال ونذهب حيث يذهب نادينا، وترتيب كافة احتياجات الترحال كحجز التذاكر مسبقًا لأن دائمًا ما يكون عددنا كبير، بالإضافة إلى تصميم "دخلات" جديدة ومبتكرة حتى يهتز الملعب من لهيب تشجيع جماهير المصري"، بحسب مجاهد

ويختتم مجاهد مع "الدستور"، قائلًا: "حتى الآن لم نستقر على أي المباريات التي سنظهر فيها بالشكل المعتاد لجماهير بورسعيد المعروف عنه جنونه في التشجيع، ولكن فور الاتفاق مع اتحاد الكورة سنجهز أقوى ترحال على مستوى مصر، كما أن أسعار التذاكر مرتفعة نسبيًا عن البطولات السابقة؛ مما يشكل عقبة أمام البعض".

"دراويش السامبا".. هنشجع بالسمسية والتيشيرت الأصفر

"أثار خبر اختيار محافظة الإسماعيلية من بين المحافظات التي ستُقام على أرضها مباريات إحدى مجموعات البطولة، الفرحة لدي جماهير المحافظة؛ إذ أن "جماهير الإسماعيلي" معروفة بكونها أكبر جماهير مصر"، هذا ما بدأ به عمرو أشرف، أحد كبار مشجعي الإسماعيلي.

ويتابع "عمرو"، اعتدنا تجهيز ترحالات للذهاب خلف النادي إلى أي مكان وكذلك منتخب مصر، بل إن أبرز الترحالات التي نفذها "الدراويش" كانت أثناء تصفيات كأس العالم أمام "الكونغو"، وعن العدد "طلعنا بأكثر من 5 أتوبيسات، وكان مخصصا لنا وقتها مدرج كامل لجماهير الإسماعيلي، المدرجات كانت بتتهز من حماس الجماهير".

"إحنا الدراويش جمهور جبار زي البركان"، يوضح "مازن" أن ذلك الهتاف هو ما يبدأون به إشعال الاستاد قبل بداية المباراة، مستكملًا حديثه أنهم سيشجعون بـ"السمسمية"، ويقول أيضا إنه دائمًا ما يتم التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة أو اتحاد الكورة قبل السفر مع المنتخب بسبب العدد الكبير الذي يذهب للحضور، فالتنظيم الجيد يكون عاملًا مهمًا للظهور بشكل حضاري أمام المنتخبات الأخرى.

جماهير المنصورة: بالطبلة والمزمار هنولع المدرجات

"هنحجز أونلاين ونتجمع عند الاستاد"، يقولها محمد عزت، مسئول ترحالات المنصورة، موضحًا أنهم كانوا يجتمعون في السابق عند نقطة محددة في مدينة المنصورة لانطلاق الترحال، ولكن الوضع اختلف مع النظام الجديد لحجز التذاكر، وعن التجمع "اتفقنا على حجز التذاكر من "تذكرتي"، ونتقابل عند الاستاد علشان نشجع مصر من الصبح لحد ما نرجع المنصورة تاني".

وأوضح "عزت"، أن استعدادات الترحالات في المنصورة بدأت بالفعل، قائلًا،: "حتى لو العدد صغير هنروح ونشجع المنتخب"، مضيفًا أنهم سيتفقون سويًا على حضور أهم مباريات المنتخب، كما سيعملون على الحضور بشكل مميز مصاحبًا للهتافات الخاصة بهم، مثل " يالا يا مصراوية شيدوا حيلكوا شوية".

"أفريقيا يا أبطال"..كيف استعدت ترحالات الجماهير المصرية للبطولة؟
"أفريقيا يا أبطال"..كيف استعدت ترحالات الجماهير المصرية للبطولة؟
"أفريقيا يا أبطال"..كيف استعدت ترحالات الجماهير المصرية للبطولة؟
"أفريقيا يا أبطال"..كيف استعدت ترحالات الجماهير المصرية للبطولة؟
"أفريقيا يا أبطال"..كيف استعدت ترحالات الجماهير المصرية للبطولة؟
"أفريقيا يا أبطال"..كيف استعدت ترحالات الجماهير المصرية للبطولة؟
"أفريقيا يا أبطال"..كيف استعدت ترحالات الجماهير المصرية للبطولة؟
"أفريقيا يا أبطال"..كيف استعدت ترحالات الجماهير المصرية للبطولة؟
"أفريقيا يا أبطال"..كيف استعدت ترحالات الجماهير المصرية للبطولة؟
"أفريقيا يا أبطال"..كيف استعدت ترحالات الجماهير المصرية للبطولة؟
اقرأ أيضًا
منذ أكثر من شهرين

وداعًا للطوابير.. "الدستور" تحاور شباب الإسكان الاجتماعي بعد تقنية الحجز الإلكتروني

منذ أكثر من شهرين

"مراجيح الموت".. ضحايا ملاهي الموالد الشعبية يتحدثون لـ"الدستور"

منذ أكثر من شهرين

"الدستور" تحقق في جدوى علاج مرضى التوحد بالأكسجين (تفاعلي)

منذ أكثر من شهرين

بعد فسادها العام الماضي.. كيف يحمي الفلاحون محاصيلهم من الأمطار؟

منذ 3 شهر

"الدستور" ترصد معاناة الأقزام في مصر (تفاعلي)

منذ 3 شهر

بعد زيادة الأجور.. "الدستور" تحاور الموظفين وأصحاب المعاشات

الآن

"التنمية المحلية": انتشار القمامة والتكاتك بشوارع المحلة الكبرى

كيف تصل إلى استاد القاهرة من خلال خطوط المترو الثلاثة؟

انتخابات إسطنبول.. بداية النهاية لحلم "أردوغان"

خاص.. تطوير مناطق السيدة زينب بعد الانتهاء من "الروضة 1"

ads
ads
الأكثر قراءة

بحث مد فترة الدخول.. وإقبال كثيف على بوابات ستاد القاهرة

العثور على جثث كويتية في العراق

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 21 يونيو 2019

حكيم يشعل مدرجات استاد القاهرة قبل افتتاح كأس أمم إفريقيا (صور)

ألبومات الصور

طوابير أمام إستاد القاهرة: يالا نشجع مصر

توافد الجماهير على ملعب مباراة مصر وزيمبابوي

المشجعون الأشبال في مصر

كورنيش الإسكندرية يرحب بالضيوف الأفارقة بالأعلام واللافتات

رياضة

لاعبو الكاميرون يتجهون لمصر بعد انهاء الخلاف المالي

زفيريف يودع بطولة هاله للتنس بعد الخسارة أمام جوفين بدور الثمانية

خاص.. إلغاء مران الكونغو الرئيسي قبل انطلاق أمم إفريقيا

نجم الساعة

إضراب لاعبى الكاميرون قبل السفر لمصر للمشاركة بأمم أفريقيا 2019

الأكثر قراءة

بحث مد فترة الدخول.. وإقبال كثيف على بوابات ستاد القاهرة

العثور على جثث كويتية في العراق

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 21 يونيو 2019

حكيم يشعل مدرجات استاد القاهرة قبل افتتاح كأس أمم إفريقيا (صور)

الرئيس نيوز

ستاد القاهرة يمتلئ عن آخره بالآلاف.. وحكيم يشعل المدرجات

رويترز: واشنطن طلبت من مجلس الأمن عقد اجتماع مغلق بشأن إيران

رئيس موزمبيق يصل القاهرة للقاء السيسى

ضغط كبير على رابط الموقع الإلكتروني للترقيات.. مليون موظف حتى الآن

موقع متخصص ينصح السائحين بحجز رحلتهم إلى القاهرة في 2020

كشكول

ننشر جدول الدور الثاني للمرحلة الإعدادية الأزهرية 2018-2019

أولياء أمور أبناءنا في الخارج: السفارات أبلغتنا عدم وجود امتحان للأول الثانوي

"أمهات مصر": انقسام بين أولياء أمور الثانوية حول مشاهدة أبنائهم لمباراة مصر

بالصور.. مجسم "بوابة الأمل" هدية تذكارية لسفير ألمانيا الاتحادية بالقاهرة

الاثنين.. افتتاح أولى لقاءات معسكر قادة المستقبل بجامعة القاهرة

الأمصار

3 دول تستضيف مونديال 2022 بدلا من قطر

مستشار ماكرون يزور إيران لخفض التصعيد في الخليج

فوز تونس والسعودية على البحرين والجزائر في البطولة العربية

إيران تقر بمعاناة اقتصادها: الركود تخطى التوقعات

الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم "البشير" أو محاكمته

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

بالصور.. "الدستور" تحتفل بزفاف الزميلة هند مصطفى

الأمير ويليام يحتفل بعيد ميلاده السابع والثلاثين

شاهد.. شقيقان سعوديان يصعدان قمة إيفرست بالزي الوطني

الصحة

دراسة: السمنة للحامل تضاعف خطر إصابة طفلها بمرض مزمن

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎