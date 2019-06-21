"أفريقيا يا أبطال"..كيف استعدت ترحالات الجماهير المصرية للبطولة؟

مستطيل أخضر، التف حوله آلاف من محبي الساحرة المستديرة، أتوا من كل حدب وصوب لتشجيع منتخبهم، كلٌ له تراثه الخاص وأساليبه في التشجيع والهتاف، يعدون عدتهم قبل المباراة بأسابيع، يرددون الهتافات والكلمات التي تبث الحماس في روح أبطالهم من لاعبي المنتخب، يكاد يشتعل الملعب من لهيب حماس الجماهير، تهتز المدرجات من شدة الصوت.



منتخب مصر هو صاحب الرقم القياسي في استضافة أمم إفريقيا على أرضه، وذلك في 5 نسخ من بينها النسخة التي ستبدأ اليوم على استاد القاهرة، كما أنه يعد من أكثر المنتخبات المتوجة بلقب إفريقيا، فقد فاز باللقب 7 مرات، يأتي بعده منتخب الكاميرون بـ 5 ألقاب ثم غانا بـ4 ونيجيريا بـ3، فضلًا عن أن منتخب مصر هو الأكثر تسجيلًا للأهداف في تاريخ أمم إفريقيا برصيد 159 هدفًا.



وتعد "ترحالات" جماهير الفرق المصرية المختلفة من المحافظات للذهاب وراء ناديهم المفضل أو منتخب مصر هي من أبرز صور تشجيع كرة القدم وعشق الساحرة المستديرة في مصر، في السطور التالية من التقرير تواصلت "الدستور" مع كبار مشجعي تلك الفرق لمعرفة أهم استعداداتهم لبطولة أمم إفريقيا.



"90 دقيقة تشجيع الماتش مش هيضيع"..أبرز هتافات المحلة



"التشجيع هو روح أي ماتش"، هكذا علق محمد الشهير ب "مرسي"، أحد كبار مشجعي غزل المحلة، مؤكدًا على أهمية تواجد الشباب في أي مباريات يشارك بها المنتخب أو فريقهم، لا سيما الوقوف بجانب المنتخب المصري وتشجيعه في بطولة الأمم الإفريقية، مشيرًا إلى أبرز هتافات "حيتان المحلة" مع منتخب مصر " 90 دقيقة تشجيع الماتش مش هيضيع"

شارك "حيتان المحلة" في بطولة كأس العالم السابقة، وغيرها من البطولات الهامة التي يوجد بها منتخب مصر، ووصل عددهم حينها نحو أكثر من 500 مشجع، معلقًا على أجواء التشجيع في هذا الوقت " مكناش بنشجع مصر بس، لا إحنا كمان حضرنا ماتشات السعودية وشجعناها؛ لأنها فريق عربي، وكان لازم نقف معاهم"، مؤكدًا على أهمية عامل التشجيع والهتاف في أي بطولة؛ إذ إن الهتاف بقلب وراء منتخبنا المصري هو أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع لاعبي المنتخبات لتحقيق الفوز".



وعن ترحالات المحلة يقول "مرسي"،: "حيتان المحلة على أتم استعداد للمشاركة في جميع مباريات المنتخب المصري، ولكن حتى الآن ليس واضحًا أي المباريات التي سنشارك بها؛ لأنه من الضروري أن نذهب كمجموعة واحدة لها لون "التي شيرت" نفسه، بالإضافة إلى رفع أعلام المحلة وعلم مصر معًا، وهذا لن يتحقق بنظام أبليكيشن "تذكرتي" الجديد، فيجب التنسيق مع اتحاد الكورة أو أي من الأجهزة الأمنية في مصر.



مدد مدد مدد.. ااإتحاد "سيد البلد"



"الاتحاد سيد البلد" هكذا بدأ مازن محمد، أحد منظمي ترحالات الإسكندرية، حديثه مع "الدستور"، موضحًا أن هذا هو شعارهم وهتافهم الأساسي في أي مباراة يشارك بها منتخب مصر، بجانب الهتافات التي تتماشى مع تشجيع المنتخب، مؤكدًا أنهم سيطلقون ترحالات لجميع المباريات التي ستُعقد داخل محافظة الإسكندرية، فضلًا عن المباريات التي ستُقام خارج المحافظة.



يضيف "مازن"، "أن أبرز جماهير الإسكندرية بدأوا بالفعل في التجهيز للترحالات منذ وقتنا هذا، والتي ستنطلق من محافظة الإسكندرية للذهاب وراء منتخبنا في جميع مواجهاته مع الفرق الأخرى، وسنهتف بكل عزمنا، "البطولة مش هنسيبها احنا اللي هنجيبها"، ملفتًا إلى أبرز الشخصيات في التجهيزات وهو عادل شكل، أحد كبيري مشجعي الاتحاد السكندري، وهو المسئول عن أهم الدخلات التي يظهر بها مشجعو الاتحاد في المباريات الهامة، أما محمد شحتة فيقوم بترتيب هذه الترحالات إلى جميع المحافظات.



ويذكر "مازن" أن بطولة كأس العالم الماضية، كانت واحدة من بين البطولات الأخيرة التي شارك فيها مشجعو الاتحاد بتنظيم الترحالات إلى روسيا، مؤكدًا أنه لا روح للمباريات بدون تشجيع، كما أنه يوجد عدد كبير من مشجعي الاتحاد مستعدون لحضور لقاء مصر وأوغندا، إذ إنه يعتبره من أهم لقاءات البطولة.



"أووه مصراوي.. ع المكسب ناوي".. بورسعيد تشارك



محمد مجاهد، أحد منظمي ترحالات بورسعيد، يتحدث لـ"الدستور" بشغف تارة وبحزن تارة أخرى، إذ إنه يقول فريق المصري هو الفريق الأول لبورسعيد، وكان يتمنى إدراج بورسعيد ضمن المحافظات التي تستقبل إحدى المباريات على أرضها؛ مرجعًا أسبابه أن في بطولة إفريقيا عام 2006 حازت بورسعيد على أفضل مدينة وأفضل حضور جماهيري، ولكن مع الأسف هذه البطولة لا تستقبل أي مباراة في البطولة.



"المصري" شارك في البطولة الأفريقية عدة مرات أخرها العام الحالي، ومع كل بطولة كنا نعد عدتنا لتنظيم ترحال ونذهب حيث يذهب نادينا، وترتيب كافة احتياجات الترحال كحجز التذاكر مسبقًا لأن دائمًا ما يكون عددنا كبير، بالإضافة إلى تصميم "دخلات" جديدة ومبتكرة حتى يهتز الملعب من لهيب تشجيع جماهير المصري"، بحسب مجاهد



ويختتم مجاهد مع "الدستور"، قائلًا: "حتى الآن لم نستقر على أي المباريات التي سنظهر فيها بالشكل المعتاد لجماهير بورسعيد المعروف عنه جنونه في التشجيع، ولكن فور الاتفاق مع اتحاد الكورة سنجهز أقوى ترحال على مستوى مصر، كما أن أسعار التذاكر مرتفعة نسبيًا عن البطولات السابقة؛ مما يشكل عقبة أمام البعض".



"دراويش السامبا".. هنشجع بالسمسية والتيشيرت الأصفر



"أثار خبر اختيار محافظة الإسماعيلية من بين المحافظات التي ستُقام على أرضها مباريات إحدى مجموعات البطولة، الفرحة لدي جماهير المحافظة؛ إذ أن "جماهير الإسماعيلي" معروفة بكونها أكبر جماهير مصر"، هذا ما بدأ به عمرو أشرف، أحد كبار مشجعي الإسماعيلي.



ويتابع "عمرو"، اعتدنا تجهيز ترحالات للذهاب خلف النادي إلى أي مكان وكذلك منتخب مصر، بل إن أبرز الترحالات التي نفذها "الدراويش" كانت أثناء تصفيات كأس العالم أمام "الكونغو"، وعن العدد "طلعنا بأكثر من 5 أتوبيسات، وكان مخصصا لنا وقتها مدرج كامل لجماهير الإسماعيلي، المدرجات كانت بتتهز من حماس الجماهير".



"إحنا الدراويش جمهور جبار زي البركان"، يوضح "مازن" أن ذلك الهتاف هو ما يبدأون به إشعال الاستاد قبل بداية المباراة، مستكملًا حديثه أنهم سيشجعون بـ"السمسمية"، ويقول أيضا إنه دائمًا ما يتم التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة أو اتحاد الكورة قبل السفر مع المنتخب بسبب العدد الكبير الذي يذهب للحضور، فالتنظيم الجيد يكون عاملًا مهمًا للظهور بشكل حضاري أمام المنتخبات الأخرى.



جماهير المنصورة: بالطبلة والمزمار هنولع المدرجات



"هنحجز أونلاين ونتجمع عند الاستاد"، يقولها محمد عزت، مسئول ترحالات المنصورة، موضحًا أنهم كانوا يجتمعون في السابق عند نقطة محددة في مدينة المنصورة لانطلاق الترحال، ولكن الوضع اختلف مع النظام الجديد لحجز التذاكر، وعن التجمع "اتفقنا على حجز التذاكر من "تذكرتي"، ونتقابل عند الاستاد علشان نشجع مصر من الصبح لحد ما نرجع المنصورة تاني".



وأوضح "عزت"، أن استعدادات الترحالات في المنصورة بدأت بالفعل، قائلًا،: "حتى لو العدد صغير هنروح ونشجع المنتخب"، مضيفًا أنهم سيتفقون سويًا على حضور أهم مباريات المنتخب، كما سيعملون على الحضور بشكل مميز مصاحبًا للهتافات الخاصة بهم، مثل " يالا يا مصراوية شيدوا حيلكوا شوية".

