بيونج يانج وبكين تتفقان على توطيد العلاقات الثنائية

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون والرئيس الصيني شي جين بينج الذي يقوم بزيارة رسمية لكوريا الشمالية حاليا، عقدا محادثات القمة بينهما، واتفقا على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين من أجل السلام والتنمية في المنطقة.



وذكرت أن الزعيمين قيما في محادثات القمة التي انعقدت في قصر كومسوسان، أن توطيد العلاقات الثنائية يتوافق مع المصالح المشتركة لكلا البلدين، ويساهم في السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة.



وأكدت الوكالة أن كيم وشي تبادلا وجهات النظر في جو مفعم بشعور الرفقاء والجدية والصراحة أثناء القمة، وتوصلا إلى التفاهم المشترك في القضايا التي تم مناقشتها.



وأضافت أن بيونج يانج وبكين اتفقتا على العمل معا على تعزيز التواصل الاستراتيجي بين الحزبين والدولتين وتعزيز التفاهم والثقة المتبادلة وتنشيط تبادل الزيارات رفيعة المستوى وتعزيز التبادل والتعاون في المجالات المختلفة.