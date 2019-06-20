حبس سائق ومساعده لحيازتهما مواد مخدرة بالنهضة

قررت نيابة السلام، حبس سائق ومساعده لحيازتهم مواد مخدرة بمنطقة النهضة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحريات أن المتهمين هم "إسلام م" سائق، "أمير ع" مساعده، واعترف المتهمين أمام النيابة بحيازتهم للمضبوطات بغرض التعاطي وأنكروا ترويجها بدائرة القسم.



كانت بداية الواقعة عندما ورد معلومات لقسم شرطة السلام ثان تفيد بقيام سائق ومساعده بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام ثان من القبض على المتهمين وبحوزتهم 10 قطع حشيش، 5 أكياس استروكس وبسؤالهم أنكروا ترويجهم للمواد المخدرة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.