براتب 3 آلاف جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن فرص عمل جديدة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر نحو 45 فرصة عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات الأمن بالقطاع الخاص، وبراتب يصل لـ3000 جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 30 مراقب أمن، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وذلك براتب يتراوح من 2200 جنيه، إلى 2400 جنيه.

كما تحتاج الشركة، لـ15 مسئول أمن، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، ولديه خبرة، وذلك براتب يتراوح من 2400 جنيه، إلى 3000 جنيه.

وتتميز الوظائف المتاحة، بتوفير تأمين اجتماعي، وتأمين صحي، وسكن للمغتربين، وانتقالات، وزيادة سنوية.

وتحدد الشركة مواقع العمل في، أكتوبر، المعادي، الشيخ زايد، أبو رواش، مصر الجديدة، روكسي.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على 01066788895 أو 01024411178، والتواصل مع المدير المسئول إسلام عزام، أو التوجه لمقر الشركة في عمارة مدينة المعراج، عمارة 2046، الدور الأول، كارفور سيتي سنتر، موازي للدائري.