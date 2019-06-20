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الخميس 20/يونيو/2019 - 11:23 م

الاتحاد الموريتاني ينفي اعتراضه على ملعب تدريبات المنتخب

رئيس الاتحاد الموريتاني
رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، أحمد ولد يحيى
وكالات
dostor.org/2679669

نفى رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، أحمد ولد يحيى اعتراض منتخب بلاده على ملعب التدريبات المخصص له في محافظة السويس، حيث سيخوض مبارياته بالمجموعة الخامسة، من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

ويقص منتخب موريتانيا شريط مبارياته في كأس الأمم أمام منتخب مالي يوم الإثنين المقبل، 24 يونيو الجاري.

وأكد ولد يحيى أن ملعب التدريبات المخصص للمنتخب الموريتاني تتوفر به جميع المستلزمات المطلوبة، مشيرا إلى جودة الأرضية، وغرف تبديل الملابس قائلا: "ما حدث أن أنجولا هي التي طلبت التدريب على النجيلة المخصصة لمنتخبنا، لكننا رفضنا ذلك، وانتهى الأمر".

وسيلعب المنتخب الموريتاني في نهائيات أمم أفريقيا ضمن المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات تونس ومالي وأنجولا.

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