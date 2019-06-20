هاموند: بريطانيا ستراجع طريقة عمل أجهزة التنظيم المالي معًا

قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند: إنه سيطلق عملية مراجعة للطريقة التي تعمل بها أجهزة التنظيم المالي في البلاد معا في إطار مسعى لحماية القدرة التنافسية للقطاع في الوقت الذي تنسحب فيه بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف هاموند في مقتطفات من خطاب يلقيه في وقت لاحق اليوم الخميس: "يجب أن نحافظ على سمعتنا ليس كأحد أنشط أماكن العمل التجاري وأكثرها ابتكارا فحسب - لكن كأحد أمتنها وأكثرها مرونة أيضا".

وذكرت وزارة المالية البريطانية أنها تستجيب لدعوات من الشركات لتنسيق استحداث القواعد الجديدة وإدارة آثار التغييرات التنظيمية من مختلف الهيئات.