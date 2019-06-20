وزير الإعلام اليمني يطالب الكونجرس الأمريكي بتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية

طالب وزير الإعلام معمر الإرياني، الكونجرس الأمريكي تصنيف ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران كمنظمة إرهابية.



وقال الإرياني - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، خلال لقائه، اليوم الخميس، عضو الكونجرس الأمريكي مايك كونواي عن الحزب الجمهوري - "إن ممارسات الميليشيا الإنقلابية الحوثية لا تختلف في ممارساتها عن تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين"، مستعرضا ممارسات الميليشيا الإرهابية من تفجير المنازل وتدمير للمنشآت العامة والخاصة وتهديد المصالح الإقليمية والدولية وتجنيد للأطفال وانتهاك لحقوق المرأة وخطف وقتل المعارضين لها فكريا وحرمان الأقليات وأتباع المذاهب والأديان الأخرى من ممارسة شعائرهم ورفع شعار الموت ضد كل من يختلف معها.



وأشار الإرياني إلى ما تعرض له أبناء الأقليات في اليمن من تنكيل وتهجير ومصادرة الممتلكات وسجن ومحاكمات وصلت إلى الحكم بالإعدام في مخالفة واضحة لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين اليمنية والمعاهدات الدولية التي كفلت للجميع حقوقهم مهما كانت درجة الاختلاف الفكري.



واستعرض وزير الإعلام اليمني ممارسات إيران الداعمة للميليشيا الانقلابية والمزعزعة لأمن واستقرار اليمن والأقليم، واستمرارها في تهريب الأسلحة للميليشيات في مخالفة واضحة لكافة القرارات الدولية الصادرة بهذا الخصوص، واستخدام الميليشيات الانقلابية في عمليات التصعيد ضد مصالح دول الجوار وتهديد ممرات الملاحة العالمية لتخفيف الضغوط الحاصلة عليها من قبل المجتمع الدولي.