يوفنتوس يتواصل مع مينو رايولا لضم دي ليخت وبوجبا

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي تواصل مع مينو رايولا وكيل ماتياس دي ليخت وبول بوجبا لامكانية ضم الثنائي في الصيف.

رايولا وكيل أعمال الثنائي الذي يشعل سوق الانتقالات الصيفية، وسط اهتمامات كبار أوروبا بضم واحد منهما خلال الميركاتو.



وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن بول بوجبا الذي أعرب عن نيته في ترك مانشستر يونايتد، وفتح الباب أمام عودته ليوفنتوس، الذي من ناحيته يفكر في اقحام ديبالا أو دوجلاس كوستا في الصفقة لخفض سعر بول.



فيما يخص دي ليخت مدافع فريق أياكس الهولندي، فأن يوفنتوس يريد تدعيم دفاعه بعد اعتزال بارزالي، وتقدم الثنائي بونوتشي وكيليني في العمر، 32 و34 عام على التوالي.



وأشارت الصحيفة، إلى أن يوفنتوس لم يتواصل مع رايولا منذ بداية الميركاتو، ولكن الحديث بدأ الآن بعد التعاقد رسميًا مع ماوريسيو ساري مدربًا جديدًا للفريق.

