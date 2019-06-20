البورصة تخسر 3.2 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة تراجعاتها الحادة لدى إغلاق آخر تعاملات الأسبوع، الخميس، بدعم من تسارع وتيرة البيع المكثف من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والعربية، وبعض من المصريين الأفراد، تلك التى قابلتها قوى شرائية من قبل الأجانب على أسهم منتقاة.



خسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو 3.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.2 مليار جنيه.



وعلى صعد المؤشرات، فقد تراجعت بنحو جماعى، حيث هبط المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" بنسبة 63. 0% بما يعادل 88.7 نقطة خسارة لينهى التعاملات عند مستوى 14043 نقطة.



وتراجع المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنسبة 25. 0% بما يعادل 1.5 نقطة خسارة ليغلق عند مستوى 602.3 نقطة، وسط تداولات مرتفعة بلغت قيمتها 685.1 مليون جنيه، بالتعامل علي نحو 132.3 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 17.3 ألف صفقة بيع وشراء.