عروض "الأراجوز وخيال الظل" بالسحيمي

يقيم مركز إبداع "بيت السحيمي" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء غدًا الجمعة، عرضاَ للأراجوز وخيال الظل بعنوان "الفلاح الفصيح".



يناقش العرض كيفية الإصلاح والحفاظ على الأراضى الزراعية وترشيد إستهلاك المياه، حيث تدور الأحداث حول شخصية فلاح يزرع أرضة ويهتم بها ووأخر كسول يهمل بأرضه، ليعلمة " الفلاح الفصيح " كيفية الحفاظ على أرضة والإهتمام بها.



يأتي ذلك ضمن فعاليات قطاع صندوق التنمية الثقافية في المواقع التابعة له بالقاهرة والإسكندرية، لنشر المعرفة وإحياء التراث، ومواجهة الأفكار الظلامية والتصدي للإرهاب، ضمن خطة وزارة الثقافة، التي كلفت بها وزيرة الثقافة كل القطاعات.



ويعمل القطاع على إكتشاف المواهب من الأطفال لرعايتها وتنميتها، ضمن تكليفات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.