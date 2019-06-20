ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ645 جنيهًا للجرام

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس، ارتفاعًا بلغ حوالي 14 جنيهًا بمحلات الصاغة، حيث سجل سعر عيار 21 نحو 645 جنيهًا للجرام.



وأوضح ناجي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية بالقاهرة، أن سعر الأوقية العالمية سجل 1381 دولارًا، وذلك بسبب التوترات السياسية بين أمريكا وإيران إثر الهجوم على ناقلتي نفط بخليج عمان بمنطقة الخليج.



وأضاف "نجيب" في تصريحات لـ"الدستور"، أن السبب في ارتفاع أسعار الذهب يرجع إلى استمرار صعود الأسعار العالمية لأوقية الذهب في ظل مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة التصعيد الأمريكي الصيني والمكسيكي.



أسعار الذهب في مصر:



عيار 21 سجل 645 جنيهًا للجرام.

عيار 18 سجل 552 جنيهًا للجرام.

عيار 24 سجل 737 جنيهًا للجرام.



وسجلت أوقية الذهب 1381 دولارًا، بينما سجل الجنيه الذهب 5160 جنيهًا للجرام.