القاهرة : الخميس 20 يونيو 2019
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اقتصاد
الخميس 20/يونيو/2019 - 02:51 ص

480 دولارًا.. سعر طن البليت اليوم

البيليت
البيليت
أسامة الشندويلى - هويدا سعيد
dostor.org/2678017

سجل سعر معدن البليت، اليوم الخميس، 480 دولارًا للطن في الأسواق العالمية الحرة، حيث يدخل البليت في الصناعات المعدينة التي تعمل عليها بعض الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بوزارة قطاع الأعمال العام.

وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، وذلك عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.

وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية، في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع التي تدخل في الصناعات الخاصة بالسوق المحلي في مصر.

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