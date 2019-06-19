"الترويج للشائعات" حلقة بحثية ضمن أسبوع الدمج الثقافى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة اليوم حلقة بحثية بعنوان "الترويج للشائعات عبر موقع التواصل الاجتماعي" بقصر ثقافة الطفل بجاردن سيتى، وذلك على هامش أسبوع الدمج الثقافى لأطفال محافظتى جنوب سيناء والقاهرة خلال الفترة من ١٢: ٢٠ يونيو الجارى، طرحت الحلقة البحثية التى أدارها الشاعر عزت إبراهيم ثلاث محاور.



وناقش الدكتور أشرف قادوس مفهوم الشائعة بمعناها اللغوى، ودور وسائل الإعلام فى التصدى للشائعات والحد من أثرها على الطفل والمجتمع وكيفية التصدى للشائعات التى تطلقها وسائل الإعلام المختلفة، ويتم مشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أوضح عوامل وأضرار انتشارها.



استعرضت الدكتورة أميرة محمد عمر التأثير النفسي للشائعات على الطفل والمجتمع، وأسباب إنتشارها وخطر الشائعات، وما تؤثره على أمن المجتمع وما تسببه من صراع بين أفراد المجتمع يؤدى لكثرة الشغب لما تحمله فى طياتها من كراهية وجهل ببواطن الأمور.



بينما أشار الدكتور عبدالوهاب جودة الحايس إلى الأبعاد الاجتماعية والثقافية للشائعات وتأثيرها على المجتمع، إلى جانب أنواع الشائعات وطرق معالجة كل منها والأثر النفسى الذى تسببه الشائعات من قلق وخوف ورهبة لدى المتلقى.