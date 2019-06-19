البنتاجون: نشر ألف جندي وباتريوت وطائرات استطلاع بالشرق الأوسط

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأربعاء، نشر ألف جندي في منطقة الشرق الأوسط إلى جانب منظومة صواريخ باتريوت وطائرات دون طيار وطائرات استطلاع.



وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان اليوم، إنها لا تسعى لحرب مع إيران، لكنها مستعدة للدفاع عن قواتها ومصالحها في منطقة الشرق الأوسط.



ويتوجه المبعوث الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك، اليوم إلى دول الخليج العربي لزيارة السعودية والإمارات وعمان والكويت والبحرين.



وأكد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك، في وقت سابق اليوم خلال جلسة استماع أمام الكونجرس الأمريكي أن الولايات المتحدة تريد التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران، بدلا من الاتفاق النووي لعام 2015، الذي خرجت منه إدارة الرئيس دونالد ترامب.



وأوضح هوك أن الاتفاق مع إيران يجب أن يشمل البرنامجين النووي والصاروخي ودعم الإرهاب والاعتقال التعسفي.