منتخب مصر للناشئين يفوز على نظيره اللبناني في البطولة العربية لكرة السلة

تمكن منتخب مصر للناشئين تحت 16 سنة من الفوز على نظيرة اللبناني 71-63، محققا فوزه الثاني في البطولة العربية لكرة السلة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 حتى 25 يونيو الحالى.



وكان المنتخب المصري فاز أمس بمباراته الأولى على حساب منتخب البحرين ليتصدر ترتيب المنتخبات المشاركة في البطولة.



وتقام البطولة بمشاركة ستة منتخبات تلتقي في دوري من دور واحد على أن تصعد المنتخبات الأربعة الأولى للدور قبل النهائي حيث يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث ويلتقي الفائزان في النهائي على أن يلعب الخاسران لتحديد المركزين الثالث والرابع.

