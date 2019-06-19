«الأعلى للإعلام» يحظر الإساءة للفرق المشاركة في أمم إفريقيا

ناشدت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الإعلاميين والصحفيين والضيوف في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، بالالتزام بعدم نطق أي عبارات أو ألفاظ تحمل إساءة أو سخرية، تجاه الفرق المشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية أو الدول المنتمين إليها، باعتبار أن هذه الفرق تمثل شعوبا شقيقة، يجب أن تحظى بكل احترام وتقدير.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي عقد اليوم لمتابعة بعض الشكاوى المتعلقة بالشأن الرياضي.



