رئيس نابولي يؤكد اهتمامه بالتعاقد مع جيمس رودريجيز

أكد أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي الإيطالي، اهتمامه بالتعاقد مع الكولومبي جيمس رودريجيز، لاعب ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وربطت العديد من التقارير لاعب الوسط الكولومبي بالانتقال إلى نابولي خلال الميركاتو الصيفي، بعد انتهاء إعارته إلى بايرن ميونيخ الألماني بنهاية الموسم الماضي، وعدم رغبة الفريق الملكي في الإبقاء عليه.



وقال دي لورينتيس في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "كنت دائما أقول إننا في حاجة إلى شراء ظهيرين ومهاجم".



أوريليو دي لورينتيس وكارلو أنشيلوتي



واستدرك: "لكن جيمس رودريجيز مطلب لأنشيلوتي، لست متأكدا إن كنا نحتاج إليه، ولكن هذه هي رغبة المدرب، ومن العدل أن نمنحه المسؤولية لذلك".



وأضاف: "جيمس لاعب جيد للغاية، ولا شك أنه سيكون لاعبا مفيدا طالما طلب أنشيلوتي التعاقد معه، حتى ولو كان سعره غاليا للغاية".



وأتم: "إذا لم نتعاقد معه سأتحدث مع مينو رايولا (وكيل اللاعبين) من أجل ضم لوزانو، لأننا لا يمكن أن نشتري كلا اللاعبين".