القاهرة : الأربعاء 19 يونيو 2019
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الأربعاء 19/يونيو/2019 - 05:51 م

جامعة بوخارست تمنح الرئيس السيسي الدكتوراة الفخرية

جامعة بوخارست تمنح
ا ش ا
dostor.org/2677412

منحت جامعة بوخارست للدراسات الاقتصادية درجة الدكتوراه الفخرية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن قرار الجامعة جاء انطلاقا من دور الرئيس عبدالفتاح السيسي في قيادة مصر خلال فترة عصيبة من الاضطرابات إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية والبناء، وإطلاق إصلاحات هيكلية عميقة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والشروع في تشييد مشروعات قومية كبرى في زمن قياسي في شتى قطاعات الدولة، مما أعاد رسم الخريطة التنموية والاقتصادية لمصر.

وأشاد مسئولو الجامعة بجهود الرئيس السيسي في تطوير التعليم المصري بشقيه الأساسي والجامعي من خلال برامج ومشاريع إصلاح أكاديمية جوهرية وفق أحدث المعايير الدولية، وتأسيس عدد جديد من الجامعات.

وثمنت الجامعة المساهمة الفاعلة للرئيس السيسي في تعزيز السلام والتعاون على المستوى الدولي، وجهوده الرائدة لصياغة إطار دولي شامل لمكافحة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف بهدف حماية الإنسانية جمعاء، فضلًا عن قيادته للجهود الحثيثة على المستوى الوطنى فى مصر لمكافحة واحتواء الإرهاب، الأمر الذي انعكس على المستوى الإقليمي.

وأشادت الجامعة بالدور الفعال والحرص الملموس للرئيس السيسي في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ورومانيا في جميع المجالات خاصة في البعد الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات والمشروعات المشتركة.

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