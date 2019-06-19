كوتينيو يراوغ بشأن مستقبله في برشلونة

فجر البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب خط وسط برشلونة، التكهنات حول مستقبله، وإمكانية رحيله عن صفوف البلوجرانا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال كوتينيو خلال تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو "الاستمرار في برشلونة؟ لا أعرف، المستقبل لا يعرفه أحد".

وأضاف "كل تركيزي الآن منصب على مساعدة المنتخب البرازيلي خلال بطولة كوبا أمريكا".

وعاش كوتينيو، موسمًا صعبًا مع البارسا، حيث فشل في الظهور بمستواه المعهود، ودخل في صدامات مع الجماهير، ليكون على أعتاب الرحيل هذا الصيف.

وأظهرت عدة أندية أوروبية رغبتها في الظفر بخدمات الدولي البرازيلي، على غرار باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وتشيلسي.

ويوجد فيليب كوتينيو حاليًا مع منتخب البرازيل، للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا، حيث نجح في الظهور بأداء مميز حتى الآن.