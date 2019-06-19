الجبير: سيادة المملكة في قضية خاشقجي أمر لا مساومة فيه

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، رفض بلاده أية محاولات للمساس بقيادة المملكة أو إخراج قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، عن مسار العدالة في المملكة أو التأثير عليه بأي شكل كان، مشددًا على أن سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية على هذه القضية أمر لا مساومة فيها.



وقال «الجبير»، في سلسلة من التغريدات على صفحته الرسمية بموقع التدوينات الصغيرة «تويتر» اليوم الأربعاء، إن تقرير المقررة تقرير المقررة المستقلة في مجلس حقوق الإنسان بقضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، يتضمن تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها.



وأضاف، أن المحاكمات التي تجري في قضية خاشقجي يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى تركيا، مؤكدًا أن الجهات القضائية السعودية هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة.



وشدد الوزير السعودي، على أن قيادة المملكة وجهت بإجراء التحقيقات اللازمة والتي أدت إلى إيقاف عدد من الأشخاص المتهمين بالقضية والتحقيقات مستمرة والمحاكمات جارية.