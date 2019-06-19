البورصة تخسر 3.6 مليار جنيه عند إغلاق التعاملات

أنهت مؤشرات البورصة معاملات اليوم الأربعاء على تراجع، بدعم من عمليات بيع مكثفة من قبل شريحة عريضة من المتعاملين بقيادة المؤسسات الأجنبية.



خسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو 3.6 مليار جنيه لتغلق عند مستوى 753.4 مليار جنيه.



ومن ناحية أخرى، انخفض المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" بنسبة 5. 0 % بما يعادل 70.68 نقطة لينهى التعاملات عند مستوى 14132 نقطة، وهوى المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنسبة 07. 0 % بما يعادل 4. 0 نقطة ليغلق عند مستوى 603.8 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 537.7 مليون جنيه، بالتعامل على نحو 89 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 15 ألف صفقة بيع وشراء.