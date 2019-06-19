"الصحفيين" تحدد موعد صرف البدل وحلف اليمين للأعضاء الجدد

أعلن أمين صندوق نقابة الصحفيين، هشام يونس، عن صرف بدل التدريب والتكنولوجيات لأعضاء الجمعية العمومية "الصحف الحزبية والخاصة" يوم االاثنين 24 يونيو الجاري.



كما أعلن يونس أن حلف اليمين للأعضاء الجدد الذى تم قبولهم فى لجنة القيد الأخير يوم السبت 22 يونيو وتسليم الكارنيهات لهم في تمام الساعة الخامسة.



كانت نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان، قد انتهت من تشكيل هيئة المكتب، الأحد الماضي واتفق مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماعه على تولي جمال عبدالرحيم منصب وكيل أول النقابة، وتولى خالد ميري منصب وكيل ثاني النقابة، ورئيس لجنة القيد، وتولى محمد شبانة منصب سكرتير عام نقابة الصحفيين، وتولى هشام يونس منصب أمانة الصندوق.



كما تم اختيار أيمن عبدالمجيد رئيسًا للجنة الرعاية الاجتماعية والمشرف على مشروع العلاج، وحسين الزناتي رئيسًا للجنة النشاط، ومحمد سعد عبدالحفيظ رئيسًا للجنة الشؤون العربية والخارجية وعضوًا بلجنة القيد، بالإضافة إلى محمود كامل رئيسًا للجنة الثقافية وعضًوا بلجنة القيد، وعمرو بدر رئيسًا للجنة الحريات.