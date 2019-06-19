المحمدي يكشف عن عاملي الفوز في المباراة الافتتاحية أمام زيمبابوي

أكد أحمد المحمدي قائد المنتخب الوطني، أنه وزملائه بالفريق يعدون المصريين بالتتويج ببطولة امم افريقيا 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو.



وقال المحمدي خلال المؤتمر الصحفي اليوم لضربة البداية في بطولة امم افريقيا :"جاهزون للبطولة وجاهزين لضربة البداية امام زيمبابوي ونمتلك لاعبين كبار والبطولة على ملعبنا ووسط جماهيرنا ولا بد من تحقيق الفوز والجميع جاهز ويلعب على ذلك".



وأضاف المحمدي: "الجماهير لن تكون ضغط سلبي علينا وسيكونو مصدر قوة لنا وسعداء باللعب علي استاد القاهرة افضل استادات مصر وافريقيا وكان مصدر قوة للنتتخب في البطولات السابقة وتحديدا بطولة 2006".



وأكمل المحمدي بأن مجموعة مصر متوازنه للغاية وليست سهلة كما يتردد ونتمني ان تكون البداية موفقة نتيجة واداء وتكون رسالة قوية لباقي االمنتخبات.



وتطرق المحمدي للحديث عن محمد صلاح يانه لاعب كبير ومن افضل 3 لاعبين في العالم وهذا يمثل قوة لنا وسعداء بوجوده معنا وهو لاعب مميز .



اضاف المحمدي الاجواء في بطولة 2008 و2010 صعبة والاجواء مختلفة وبطولة 2008 كانت هي الاصعب لانها تضم افضل الاجيال الافريقية ولكننا نضم جيل حالي مميز ايضا وتحديدا المحترفين ونتمني تحقيق اللقب في البطولة الحالية.



اشار المحمدي الي ان الروح المعنوية للاعبين مرتفعة وهذا امر جيد والفوز في وديتي تنزانيا و غينيا امر ايجابي ومستعدين للبطولة.