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الأربعاء 19/يونيو/2019 - 01:35 م

الوزراء: تلوث مياه الشرب في القليوبية بالكلور "شائعات"

الوزراء: تلوث مياه
محمد إبراهيم
dostor.org/2676842

أكد مجلس الوزراء عدم صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول تلوث مياه الشرب بمحافظة القليوبية نتيجة لزيادة نسبة الكلور بالمياه، قائلا إنها شائعات لا أساس لها من الصحة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه بالتواصل مع محافظة القليوبية، نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتلوث مياه الشرب بمحافظة القليوبية نتيجة لزيادة نسبة الكلور بها، مُشددةً على أن نسبة الكلور بالمياه لا تتخطى المعدلات الطبيعية والمسموح بها، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق بين المواطنين، وأن شركة المياه تقوم بشكل دوري بعملية غسيل لشبكات مياه الشرب.

وأشارت المحافظة إلى الدور المحوري الذي تقوم به شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة في رفع وتحسين جودة مياه الشرب المنتَجة بالمحطات المختلفة بجميع أنحاء المحافظة، مُشددةً على المتابعة المستمرة الدقيقة يوميًا وتفعيل دور الجودة والتنسيق بين قطاع المعامل والجودة بالشركة ووزارة الصحة، من أجل مطابقة جميع النتائج والتأكد من استمرار الجودة في نتائج المحطات، سواء فيما يتعلق بمياه الشرب أو معالجة الصرف.

كما أشارت المحافظة إلي حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة على التواصل مع المواطنين، وإرسال خبراء للتأكد من صلاحية المياه للشرب، بهدف طمأنة المواطنين، وهو ما يأتي في مقدمة أولويات الشركة، حرصًا علي صحة المواطن، والتأكد من تقديم كوب مياه نظيف للمواطنين بنطاق المحافظة.

وناشدت المحافظة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى لإثارة القلق والذعر بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن للمحافظة (114)، وفي حالة وجود أي أعطال يرجى الإبلاغ عنها على الخط الساخن ( 125 01200288880 01201110523 )على مدار 24 ساعة.

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