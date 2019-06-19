درة تعيد إحياء موضة التسعينات بهذه الإطلالة (صور)

بمجرد ظهور الفنانة التونسية درة زروق، على مواقع التواصل الاجتماعى، تلفت أزياءها وإطلالاتها ىالانتباه إليها، حيث يعتبرها مصممين الأزياء وصانعي الموضة أيقونة للجمال والأناقة، ولكن تعيد درة بأزياءها الموضة إلى القرن العشرين مرة أخرى؟



فنشرت الفنانة التونسية درة زروق، مجموعة من الصور لها، من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، مستوحاة من موضة التسعينات.



وتألقت درة بـ"بليزر" طويل برتقالى اللون، ذات أزرار بارزة، وتيشيرت مفتوح من جهة البطن أسود اللون، مع بنطال ضيق أسود اللون، حيث عبرت عن إطلاتها بأنها: "بروح التسعينات".



جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة درة، مسلسل "الحرملك" الذي عرض خلال الموسم الرمضاني الماضي، وشاركها البطولة جمال سليمان، وباسم ياخور، وسامر المصرى، ومجموعة كبيرة من النجوم.

ونستعرض فى الصور التالية أحدث إطلالة لدرة على "انستجرام":



