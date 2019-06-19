تموين المنيا: تسويق 10 ألاف طن أقماح لانتاج المكرونة

قال الدكتور محمود يوسف،وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا أن القطاع الخاص قام بالتسويق لأقماح " الديورم " بكميات بلغت نحو 10 الاف طن من انتاج محافظة المنيا لصالح انتاج شركات المكرونة وبالسعر الحر،مشيرًا إلى أن الوزارة ليست طرفا في تحديد أسعار أقماح " المكرونة"، ولكن يخضع أسعاره طبقا للبورصات العالمية.



وأوضح يوسف، في تصريح خاص لـ"الدستور" أن عدد من المزارعين في المحافظة قام بزراعة وانتاج أقماح " الديورم " الذي يستخدم في صناعة المكرونة خلال الموسم الحالي بسبب أسعاره أعلى من أسعار التوريد الأقماح المحلية.



وأضاف يوسف، أن سلعة المكرونة هي من السلع الأساسية والضرورية التي تقلل من الضغط على إستهلاك الأرز.