هبوط الصادرات اليابانية للشهر السادس على التوالي

انخفضت الصادرات اليابانية في مايو الماضي، للشهر السادس على التوالي، حيث ساهم ذلك مع ارتفاع الواردات في تسجيل ثالث أكبر اقتصاد في العالم عجز تجاري.



وكشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية في اليابان، اليوم الأربعاء، أن الصادرات انخفضت في الشهر الماضي بنحو 7.8 % على أساس سنوي، ومقابل تراجع بنسبة 2.4% في أبريل.



وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن الصادرات اليابانية ستتراجع بنسبة 7.7 %.



وعلى صعيد الواردات اليابانية، فانخفضت بنحو 1.5% بالمئة في مايو الماضي، ومقابل توقعات ارتفاعها بنسبة 0.2 %.



وسجلت اليابان عجزًا في الميزان التجاري عند مستوى 967.1 مليار ين في الشهر الماضي، مقابل توقعات بتسجيل عجز عند مستوى 979.2 مليار ين.



وزادت صادرات اليابان للولايات المتحدة في الشهر الماضي بنسبة 3.3 %، بدعم الارتفاع في شحنات السيارات بنحو 9.9%، وعلى الجانب الآخر انخفضت واردات طوكيو من واشنطن بنحو 1.6 %.



وارتفع الين أمام الدولار بنحو 0.07 % إلى 108.37 ين.