القاهرة : الأربعاء 19 يونيو 2019
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الثقافة
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 08:32 ص

مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة عن حياة العالم علي مصطفى مشرفة

مصطفى مشرفة
مصطفى مشرفة
أ ش أ
dostor.org/2676208

تشهد ندوة تنظمها مكتبة الإسكندرية يوم الثلاثاء المقبل تكريم أسرة مسلسل "مشرفة.. رجل من هذا الزمان"، والتي تضم المخرجة أنعام محمد علي، والكاتب والسيناريست محمد السيد عيد، والفنان أحمد شاكر مدير المسرح القومي، والمونتير ياسر عبد اللطيف، والدكتورة لطيفة سالم أستاذة التاريخ الحديث والمعاصر التي قامت بالمراجعة التاريخية للعمل الدرامي.

وتنعقد الندوة التي يفتتحها الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، تحت عنوان "علي مشرفة.. رائد النهضة العلمية"، وتدور محاورها حول حياة العالم المصري النابغة الدكتور علي مصطفى مشرفة الزاخرة بالأبحاث العلمية الغزيرة في مجال الفيزياء والرياضيات التطبيقية، والإضافات القيمة وغير المسبوقة في هذا المضمار والتي سبق بها إيقاع عصره، مما أكسبه مكانة متفردة ليس على المستوى الوطني فحسب بل على مستوى العالم.

ويأتي انعقاد الندوة في توقيت دقيق تقف فيه مصر على أعتاب وثبة تعليمية وعلمية من شأنها تحقيق طفرة في مسيرة التعليم في كافة مراحله، بما يسمح بالتنشئة المتواصلة لأجيال جديدة من العلماء تمكن مصر من خوض سباق البحث العلمي المتجدد والمشاركة في ركب التطورات العلمية والتكنولوجية المتلاحقة.

ويطل الدكتور علي مشرفة في الذاكرة المعارفية المصرية نموذجا متفردا لشخصية علمية تنويرية بارزة تحفز الأجيال الشابة من علمائنا على الاقتداء بها واقتفاء آثارها لربط نجاحات الماضي بإرادة الحاضر وطموحات مستقبل جديد واعد.

ويتم في سياق الندوة تكريم الدكتورة سلوى علي مشرفة، كريمة العالم الراحل وأستاذة الكيمياء في المركز القومي للبحوث، والدكتور عادل مشرفة الأستاذ المتفرغ في الرياضيات التطبيقية بكلية العلوم بجامعة القاهرة، لإهدائهما مكتبة الإسكندريةً مجموعة قيمة من مؤلفات الدكتور مشرفة ومذكرات بخط يده، والعديد من الوثائق والأوراق الشخصية الخاصة به.

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