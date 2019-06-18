"خارجية البرلمان": بيلاروسيا شريك استراتيجي مهم لمصر في أوروبا

أشاد النائب إبراهيم عبدالوهاب، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمينسك، قائلًا: "تعطي دفعة قوية لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين مصر وبيلاروسيا"، متابعًا: "كما تؤكد هذه الزيارة الأهمية التي توليها مصر لدعم علاقات الصداقة والتعاون مع بيلاروسيا التي تعتبر القاهرة أهم شريك لها في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية".



وأكد عبدالوهاب- في بيان صحفي أصدره مساء اليوم -تدرك بيلاروسيا أهمية دور مصر في استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط، وكذالك مساهمتها الكبيرة في مكافحة الإرهاب الدولي ودورها الإقليمي برئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي.



ونوّه عبدالوهاب، إلى أن بيلاروسيا تسعى إلى أن تصبح شريكا استراتيجيا لمصر في إفريقيا واستعدادها للمساهمة في المشروعات الاقتصادية والصناعية التي تنفذها الشركات المصرية في القارة الإفريقية.



وأشار عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان إلى أن هناك توافق في الرؤى السياسية المصرية والبيلاروسية حيال كثير من القضايا الدولية والإقليمية، وتتعاون القاهرة ومينسك في الأمم المتحدة في مجال دعم المبادرات الرامية لمكافحة الاتجار بالبشر ويدعمان بعضهما البعض في انتخابات هيئات الأمم المتحدة.



وأوضح عضو لجنة العلاقات الخارجية، أن العلاقات المصرية – البيلاروسية، شهدت تطورات إيجابية في السنوات القليلة الماضية، حيث قام الرئيس البيلاروسي إلكسندر لوكاشينكو بزيارة تاريخية للقاهرة في يناير عام 2017، والتي أثمرت عن التوقيع على خارطة تعاون لتطوير العلاقات الثنائية خلال عامي 2017 و2018، وتم إعداد خارطة تعاون جديدة جاهزة للتوقيع لتغطي عامي 2019 و2020.