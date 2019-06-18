وكيل توريرا يفتح الباب أمام انتقال اللاعب لميلان

فتح بابلو بينتانكور، وكيل أعمال الأوروجواياني لوكاس توريرا، لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، الباب أمام رحيل موكله عن النادي اللندني وانضمامه لميلان الإيطالي.



وفي تصريحات لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، سُئل بينتانكور إن كان هاك بالفعل مفاوضات من ميلان لضم اللاعب كما زعمت بعض التقارير، فأجاب: "لا أعرف شيئًا عن ذلك، سمعت عن الأمر من الصحافة، لكن لم يتصل بي أحد من ميلان".



وعن إمكانية انضمام توريرا لميلان حال وجود عرض رسمي، عقَّب: "إذا كان هناك اهتمام رسمي من ميلان باللاعب فسيكون ذلك أمرًا مميزًا بشكل واضح".



موقع "كالتشيو ميركاتو" من جانبه أكد أن رحيل توريرا إلى ميلان سيتطلب تقديم إدارة "الروسونيري" لعرض مالي يزيد على 40 مليون يورو من أجل حسم الصفقة.



وأضاف أن ميلان قد يتجه لعقد صفقة تبادلية مع أرسنال يتخلى فيها عن لاعب وسطه الإيفواري فرانك كيسي، لتقليل قيمة ضم توريرا.