حبس لص شرع في قتل مواطن لسرقة "توك توك" بالجيزة

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس عاطل متهم بسرقة "توك توك" والشروع فى قتل سائق بالبدرشين 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحقيقات أن المتهم استوقف المجنى عليه وطلب منه توصيله إلى أحد المناطق بـ"توك توك"، وفور وصولهما إلى إحدى المناطق النائية، وهجم على الضحية بسلاح أبيض ودفعه خارج الـ"توك توك"، واستولى عليه وفر هاربًا.



تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من المستشفى العام بالبدرشين أفادت فيه وصول شاب يدعى "إسلام.ف" سائق "توك توك"، مقيم بدائرة القسم، مصاب بجرح طعنى بمنطقة الرقبة، وتم إجراء الإسعافات اللازمة له.



وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة "أحمد.ر" 25 سنة عاطل، وعقب تقنين الإجراءات وبعمل الأكمنة تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.