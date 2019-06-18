موندو ديبورتيفو تكشف موعد الإعلان الرسمي عن رحيل جوميز

أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن نادي برشلونة يستعد للإعلان رسميًا عن رحيل الدولي البرتغالي أندريا جوميز إلى إيفرتون الإنجليزي.



اللاعب البرتغالي انتقل إلى إيفرتون في الصيف الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم، وقدم مستويات ممتازة تحت قيادة مواطنه ماركو سيلفا.



صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أكدت بأن غدًا الأربعاء، سيكون الإعلان الرسمي من برشلونة عن رحيل لاعبه البرتغالي مقابل 25 مليون يورو إلى إيفرتون.



جوميز انتقل إلى برشلونة في صيف 2016 ووقع على عقد لمدة 5 سنوات قادمًا من فالنسيا، مقابل 35 مليون يورو و4.5 متغيرات.



وكان فريق وست هام أيضًا مهتم بالتعاقد مع جوميز، لكن اللاعب البرتغالي أراد الاستمرار في مدينة ليفربول بملعب جوديسون بارك.



اللاعب البرتغالي شارك في الموسم الماضي مع إيفرتون في 27 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل هدفًا وقدم تمريرة حاسمة طوال الموسم.