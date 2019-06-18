انفراجة في مفاوضات مانشستر يونايتد لتجديد عقد ماتا

توصلت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لاتفاق مع الإسباني خوان ماتا، لاعب وسط الفريق، بشأن تجديد عقده مع النادي.



وينتهي عقد ماتا، مع مانشستر يونايتد بنهاية شهر يونيو الحالي، بعد 4 مواسم ونصف قضاها اللاعب ضمن صفوف "الشياطين الحمر".



شبكة "سكاي سبورتس" إنجلترا أكدت أن المفاوضات بين إدارة يونايتد وماتا خلال الساعات القليلة الماضية شهدت تقدما إيجابيا.



وأضافت الشبكة أن الإعلان عن تجديد عقد اللاعب لمدة 3 مواسم مقبلة سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة.



وأوضح المصدر أن إدارة يونايتد حريصة على استمرار ماتا، خاصة بعد رحيل مواطنه أندير هيريرا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.



ماتا (31 عاما)، شارك في 32 مباراة مع يونايتد بكل المسابقات على مدار الموسم المنقضي، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4.

