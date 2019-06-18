بث مباشر.. حلقة جديدة من "90 دقيقة" مع محمد الباز

أطباء مستشفى مطروح ينجحون في إنقاذ حياة رضيع أصيب بكسر في الجمجمة

نجح أطباء جراحة المخ والأعصاب بمستشفى مطروح العام، في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 9 أشهر، بعد إصابته في حادث بكسر في الجمجمة وتهتك وفقد بجزء كبير من فروه الرأس. وقال الدكتور شريف الشناوي، مدير إدارة ...