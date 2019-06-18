سرقة تمثال لمارلين مونرو في هوليوود

سُرق تمثال للنجمة الأمريكية المعروفة مارلين مونرو من أعلى عمل فني معروض على الملأ في لوس انجليس بولاية كاليفورنيا الأمريكية أمس.



وقال الإعلام المحلي إن التمثال كان مثبتا أعلى نصب الأربع سيدات في هوليوود، وتحدثت الشرطة مع شاهد قال إنه رأى شخصا يتسلق النصب وينزع التمثال باستخدام منشار.



وأُقيم هذا النصب في عام 1994 ويرمز للتعددية في هوليوود ويُعرض عند قاعدته منحوتات تجسد أيقونات هوليوود دوروثي داندريدج وآنا ماي وونج ودولوريس ديل ريو وماي ويست.