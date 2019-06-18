حقائق وأرقام عن منتخب الكاميرون قبل إنطلاق كأس الأمم الإفريقية 2019

تنطلق كأس الأمم الإفريقية 2019 لكرة القدم في مصر، يوم الجمعة المقبل، بمشاركة 24 فريقًا، وبهذه المناسبة ننشر بعض الحقائق عن فرق البطولة تتضمن سجل المشاركات السابقة ونبذة عن المدرب وأبرز لاعب والتشكيلة إضافة لسجل الفائزين باللقب.



فيما يلي حقائق عن منتخب الكاميرون قبل المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019 لكرة القدم التي تنطلق يوم الجمعة المقبل.



* المشاركات السابقة:-



18 مرة في 1970 و1972 و1982 و1984 و1986 و1988 و1990 و1992 و1996 و1998 و2000 و2002 و2004 و2006 و2008

و2010 و2015 و2017



* أفضل نتيجة:-

فازت باللقب في 1984 و1988 و2000 و2002 و2017



* ستلعب الكاميرون في المجموعة السادسة مع غانا وبنين وغينيا بيساو.



* المدرب:

"كلارنس سيدورف"

حظي لاعب الوسط الهولندي الدولي السابق بمسيرة باهرة على مستوى الأندية لكنه واجه صعوبات بعد تحوله للتدريب وكان اختيارًا مفاجئًا لقيادة المنتخب الكاميروني في أغسطس الماضي.



فاز بدوري أبطال أوروبا مع أياكس أمستردام وريال مدريد وميلانو وشارك في بطولة أوروبا ثلاث مرات وكأس العالم 1998.



بدأ سيدورف مشواره التدريبي في ناديه السابق ميلانو عام 2014 لكنه لم يستمر سوى ستة أشهر وأمضى منذ ذلك الوقت فترات أقصر مع شينتشين الصيني وديبورتيفو لاكورونيا الإسباني.



* أبرز لاعب:-

أندريه أونانا (23 عامًا) حارس مرمى رفض أونانا الانضمام لمنتخب الكاميرون في النسخة الماضية من كأس الأمم من أجل الاستمرار مع ناديه لكنه أصبح بعدها الحارس الأساسي لمنتخب بلاده.



كما تعززت سمعته كثيرًا بدوره في فوز أياكس بثنائية الدوري والكأس في هولندا والتأهل غير المتوقع إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.



يبلغ سعره الآن 40 مليون جنيه إسترليني (50.37 مليون دولار) وربطته تقارير صحفية دائمًا بالانتقال لأحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الكبيرة.



* تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) لشهر يونيو حزيران 2019:-

المركز 51.



* طريقة التأهل:-

احتلت المركز الثاني في المجموعة الثانية بالتصفيات خلف المغرب لكن تقدمت على مالاوي وجزر القمر.



* التشكيلة:-

حراس المرمى: كارلوس إدريسا كاميني (فناربخشه التركي) أندريه أونانا (أياكس أمستردام الهولندي) فابريس أوندوا (أوستنده البلجيكي)



مدافعون:-

يايا بانانا (بانيونيوس اليوناني) جايتان بونج (برايتون آند هوف ألبيون الإنجليزي) جويسكيم داوا (ماريوبول الأوكراني) كولينز فاي (ستاندار لييج البلجيكي) جان أرميل كانا بييك (قيصرة سبور التركي) ميشيل نجادو نجادجي (سلافيا براج التشيكي) أمبرواز أويونجو (مونبلييه الفرنسي)



لاعبو الوسط:-

أرنو دجوم (هارتس الإسكتلندي) ويلفريد كابتوم (ريال بيتيس الإسباني) بيير كوندي مالونج (ماينتس الألماني) جورج مانجيك (مكابي حيفا الإسرائيلي) أندريه زامبو أنجيسا (فولهام

الإنجليزي)



مهاجمون:-

ستيفان باهوكن (أنجيه الفرنسي) كريستيان باسوجوج (هينان جيانيي الصيني) أوليفييه بومال (بانيونيوس اليوناني) إيريك-مكسيم شوبو موتنج (باريس سان جيرمان الفرنسي) كلينتون نجي (أولمبيك مرسيليا الفرنسي) جويل تاجو (ماريتيمو البرتغالي) كارل توكو إيكامبي (فياريال الإسباني) جاك زوا (أسترا جورجو الروماني)