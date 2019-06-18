اليابان تبعد 300 قارب كوري شمالي عن مناطق للصيد

قال مسئولو خفر السواحل الياباني، اليوم الثلاثاء، إن قواتهم أبعدت أكثر من 300 قارب صيد كوري شمالي عن مناطق الصيد الواقعة قبالة ساحل بحر اليابان.



وقالت قوات خفر السواحل في بيان، إنها رصدت 318 سفينة كورية شمالية تحاول صيد الحبار في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لليابان، قبالة شبه جزيرة نوتو بمقاطعة إيشيكاوا، منذ شهر مايو الماضي.



وقد أجبرت سفن الدورية اليابانية تلك القوارب الكورية الشمالية على الخروج من المنطقة، بحسب ما قالته قوات خفر السواحل.



وقال مسئولون إن مسئولي خفر السواحل اليابانيين حثوا قوارب كوريا الشمالية مرارًا على مغادرة المنطقة، كما فتحت سفن الدورية خراطيم المياه على حوالي 50 منها عندما تجاهلت التحذيرات.



وقد عززت قوات خفر السواحل من الدوريات في أنحاء المنطقة، مع اكتشاف المزيد من قوارب الصيد الكورية الشمالية في البحر قبالة شمال ووسط اليابان، خلال السنوات الأخيرة.