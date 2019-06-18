القاهرة : الثلاثاء 18 يونيو 2019
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رياضة
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 01:05 م

القنوات المفتوحة الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2019

كأس أمم أفريقيا
كأس أمم أفريقيا
dostor.org/2674990

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن القنوات الناقلة لبطولة الأمم الإفريقية 2019 في مصر على قيام شبكة قنوات بي إن سبورت بنقل بطولة أمم إفريقيا 2019، بالإضافة لقنوات Sabc الجنوب إفريقية، وشبكة ايرو سبورت ـ وقنوات bbc الأمريكية والتليفزيون المصري الأرضي، القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس لأمم إفريقيا 2019
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من قبل عن القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019 المقررة إقامتها في مصر وسوف تقوم عدد من القنوات بنقل وإذاعة هذه البطولة وعلى رأسهم مصر كصاحب الحق في بث وإذاعة عدد من مباريات البطولة مجانًا داخل الجمهورية حيث إنها صاحب الأرض والجمهور في هذه البطولة، ومن القنوات التي ستقوم بإذاعة البطولة:
تردد قناة تايم سبورت Time Sport على النايل سات الناقلة لأمم إفريقيا مجانًا بث مباشر
اسم القناة معلومات استقبال القناة: القمر الصناعى -تردد-إستقطاب
قناة التشاد: القمر Nilesat 201 – التردد 12054 – V – 27500
قناة بين سبورت الفرنسية: تردد قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية Astra 19E – 11538 V 27500
تردد قناة ديكال بلوس – DECALE + Astra 19E – 12012 V 29500
تردد قناة اورتيم – ORTM Eutelsat 7°E-10721 H 22000 FTA
Eutelsat 5°W-12690 V 30000 FTA
Intelsat 24.5°W-11675 V 27500 FTA
Intelsat 31.5°W-12340 V 2121 FTA
تردد قناة اورتب – ORTB Eutelsat 5°W-12690 V 30000 FTA
تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا – EuroSport 2 France Astra 19.2°E-12581 V 22000
تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا – Canal + Sport France Astra 19E – 11856 V 27500
تردد قناة يورو سبورت 2 – EuroSport2 Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk
تردد قناة Eurosport 2 Deutschland Astra 19E – 12721 H 23500
تردد قناة سبورت بلوس – SPORT + Astra 19E – 12402 V 27500
تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى – Eurosport 2 HD Hotbird 13°E-11258 H 27500
تردد قناة يورو سبورت 2 بول – EuroSport 2 Pol Hotbird 13°E -11240 V 27500
تردد قناة اورانج سبورت بول – Orange Sport Pol Houtbird 13E – 10796 V 27500
تردد قناة UBC TV Uganda Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 FTA + C-Band
تردد قناة RTS1 Eutelsat 5°W-12690 V 30000 FTA
Eutelsat 7°E -11721 H 22000 FTA
Eutelsat 7°E -12728 V 30000 FTA
Eutelsat 16°E -10804 H 30000 FTA
مباراة افتتاح ﻛﺄﺱ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ 2019
22:00 ﻣﺼﺮ ﺯﻣﺒﺎﺑﻮﻱ
اﻟﺠﻤﻌﺔ 21 ﻳﻮﻧﻴﻮ 2019
ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ: 1 المجموعة A
الملعب: ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
القنوات الناقلة:
Arena Sport (Serbia)
beIN Sports France 1 HD
beIN Sports MENA 1 HD max
beIN Sports MENA 2 HD max
EuroSport 2 España
EuroSport 2 Portugal
EuroSport 2 UK HD
Fox Sports 4 Nederland HD
Spor Smart HD
Sport 1 (czechsvk) HD
Sport 1 (hungary) HD

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