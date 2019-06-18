القنوات المفتوحة الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2019

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن القنوات الناقلة لبطولة الأمم الإفريقية 2019 في مصر على قيام شبكة قنوات بي إن سبورت بنقل بطولة أمم إفريقيا 2019، بالإضافة لقنوات Sabc الجنوب إفريقية، وشبكة ايرو سبورت ـ وقنوات bbc الأمريكية والتليفزيون المصري الأرضي، القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس لأمم إفريقيا 2019

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من قبل عن القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019 المقررة إقامتها في مصر وسوف تقوم عدد من القنوات بنقل وإذاعة هذه البطولة وعلى رأسهم مصر كصاحب الحق في بث وإذاعة عدد من مباريات البطولة مجانًا داخل الجمهورية حيث إنها صاحب الأرض والجمهور في هذه البطولة، ومن القنوات التي ستقوم بإذاعة البطولة:

تردد قناة تايم سبورت Time Sport على النايل سات الناقلة لأمم إفريقيا مجانًا بث مباشر

اسم القناة معلومات استقبال القناة: القمر الصناعى -تردد-إستقطاب

قناة التشاد: القمر Nilesat 201 – التردد 12054 – V – 27500

قناة بين سبورت الفرنسية: تردد قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية Astra 19E – 11538 V 27500

تردد قناة ديكال بلوس – DECALE + Astra 19E – 12012 V 29500

تردد قناة اورتيم – ORTM Eutelsat 7°E-10721 H 22000 FTA

Eutelsat 5°W-12690 V 30000 FTA

Intelsat 24.5°W-11675 V 27500 FTA

Intelsat 31.5°W-12340 V 2121 FTA

تردد قناة اورتب – ORTB Eutelsat 5°W-12690 V 30000 FTA

تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا – EuroSport 2 France Astra 19.2°E-12581 V 22000

تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا – Canal + Sport France Astra 19E – 11856 V 27500

تردد قناة يورو سبورت 2 – EuroSport2 Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk

تردد قناة Eurosport 2 Deutschland Astra 19E – 12721 H 23500

تردد قناة سبورت بلوس – SPORT + Astra 19E – 12402 V 27500

تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى – Eurosport 2 HD Hotbird 13°E-11258 H 27500

تردد قناة يورو سبورت 2 بول – EuroSport 2 Pol Hotbird 13°E -11240 V 27500

تردد قناة اورانج سبورت بول – Orange Sport Pol Houtbird 13E – 10796 V 27500

تردد قناة UBC TV Uganda Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 FTA + C-Band

تردد قناة RTS1 Eutelsat 5°W-12690 V 30000 FTA

Eutelsat 7°E -11721 H 22000 FTA

Eutelsat 7°E -12728 V 30000 FTA

Eutelsat 16°E -10804 H 30000 FTA

مباراة افتتاح ﻛﺄﺱ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ 2019

22:00 ﻣﺼﺮ ﺯﻣﺒﺎﺑﻮﻱ

اﻟﺠﻤﻌﺔ 21 ﻳﻮﻧﻴﻮ 2019

ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ: 1 المجموعة A

الملعب: ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ

القنوات الناقلة:

Arena Sport (Serbia)

beIN Sports France 1 HD

beIN Sports MENA 1 HD max

beIN Sports MENA 2 HD max

EuroSport 2 España

EuroSport 2 Portugal

EuroSport 2 UK HD

Fox Sports 4 Nederland HD

Spor Smart HD

Sport 1 (czechsvk) HD

Sport 1 (hungary) HD

