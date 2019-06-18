السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك

وقّع الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره البيلاروسي إعلانًا مشتركًا بين البلدين، فضلًا عن توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين.



وسيحظى الشق الاقتصادي والاستثماري بأهمية خاصة أثناء الزيارة، حيث سيلتقي الرئيس ممثلي مجتمع الأعمال البيلاروسي، ورؤساء كبرى الشركات البيلاروسية، بالإضافة إلى كبار المسئولين وممثلي الجهات الحكومية المعنية، بهدف استعراض آفاق التعاون الثنائي الاقتصادي، وفرص الاستثمار المتاحة في مصر، في ضوء المشروعات القومية الكبرى الجاري تشييدها في كافة أنحاء الجمهورية.



ومن المقرر أن يلقى الرئيس كلمة في جامعة "بوخارست للدراسات الاقتصادية"، تتضمن إلقاء الضوء على مجمل العلاقات الثقافية والحضارية بين مصر ورومانيا، وجهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وآفاق تعظيم التعاون بين البلدين في هذا الإطار.