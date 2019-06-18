القاهرة : الثلاثاء 18 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:25 ص

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية
08:23 م

مصدر حكومى: طرح الاكتتاب فى الوقف الخيرى للتعليم مطلع يوليو المقبل
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
03:33 م

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
09:06 ص

القصة الكاملة لقتل عامل لزوجته بدافع الشرف في الإسكندرية
08:34 م

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام
11:06 ص

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 635 جنيهًا للجرام
10:15 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول
06:51 م

ماذا قال مؤسس «صوت العرب» عن هيكل وقناة الجزيرة ؟

عالم
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 11:25 ص

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية

تميم
تميم
أ ش أ
dostor.org/2674743

ذكرت صحيفة الرياض السعودية، اليوم الثلاثاء، أن النظام القطري اعتاد تشويه الحقائق، وبث السموم، والتدخل في شئون الدول العربية، حتى قنواته الرياضية استغلت مناسبات كبرى لتمرير رسائل سياسية تخدم أجندته العدوانية التي باتت مرفوضة من الجميع حتى من دول أوروبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن براءة (عرب سات)، وفق الحكم الصادر عن محكمة فرنسية لا علاقة لها بالخلاف السياسي بين دول المقاطعة وقطر، أثبتت أن نظام الحمدين فشل حتى في إدارة قناة فضائية رياضية متخصصة.

وأكدت (الرياض)- في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (سقوط إعلامي)- "أن مضمون حكم القضاء الفرنسي أكد أن بي إن سبورت القطرية كاذبة.. وعرب سات بريء"، لافتة إلى أن الخلاف الذي نشأ بين الطرفين، كان على خلفية محاولة مجموعة القنوات القطرية، ربط عرب سات، بالكيان المشبوه المُقرصن (بي أوت كيو).

وأشارت إلى أن الحكم أكد مجموعة من الحقائق المهمة، أولها زيف الحملة الإعلامية التي قادتها الشبكة القطرية، عبر شاشاتها أو من خلال مخاطباتها للاتحادات الدولية، بل إنه يؤكد أن مجموعة القنوات القطرية، لم تعد مؤهلة مهنيًا أو أخلاقيًا للمواصلة في الاستحواذ على نقل وبث المنافسات الرياضية العالمية، ولا بد من التفكير "جديًا" في استبدالها بشبكة قنوات أخرى، تتمتع بالسمعة الطيبة والإمكانات الفنية العالية.

وشددت الصحيفة على "أن القضاء الفرنسي يتمتع بالنزاهة والحيادية التامة، جعلته لا يتأثر بحملات تشويه السمعة، التي قامت بها قنوات (بي إن سبورت)، ضد عرب سات، في محاولة يائسة منها للتأثير على القضاة الفرنسيين، ولكن غاب على الشبكة القطرية، أن القضاء الفرنسي لا يتأثر بمثل هذه الأفعال، وأنه سيصدر حكمه النهائي، وفق ما يملكه من حقائق وأدلة وبراهين".

وأوضحت (الرياض) أن فشل شبكة القنوات القطرية، لم يقف عند حد معين، وإنما تجاوز حدود المنطق والواقع، عندما أمعنت في الكذب والافتراء، بتعمدها تسريب معلومات مكذوبة عن الحكم الفرنسي، لإظهار أن الحكم جاء في صالحها، وليس لصالح عرب سات، ما يؤكد أننا أمام كيان أقيمت أعمدته على الكذب والغش، الذي يولّد الغباء أيضًا، لأن كل شيء بات معروفًا للعالم، ولا يمكن تغطية الحقائق، وسط التطور الهائل في وسائل الاتصال، في نقل المعلومة الصحيحة وتداولها.

اقرأ أيضًا
منذ 37 دقيقة

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية

منذ يومين

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان

منذ يومين

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر

منذ 3 أيام

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام

منذ 4 أيام

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"

منذ 5 أيام

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان

الآن

زيارة السيسي إلى بيلاروسيا تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

الأرصاد: طقس اليوم حار.. والقاهرة 37 درجة

صفعة أمريكية لـ أنقرة.. إنهاء الشراكة لإنتاج المقاتلات "أف – 35"

ليفربول يقترب من مبابى.. والدليل "ليبرون جيمس"

ads
ads
الأكثر قراءة

نموذج اجابة امتحان الأحياء للصف الثالث الثانوي 2019

وفاة محمد مرسي العياط بعد إصابته بإغماء أثناء جلسة محاكمته بقضية التخابر

اعتقال ميشيل بلاتينى الرئيس السابق للاتحاد الأوروبى بسبب "رشاوى قطر"

النائب العام يعلن تفاصيل وفاة محمد مرسي

ألبومات الصور

خروج طلاب الثانوية العامة العلمي بعد انتهاء امتحان الديناميكا

القوى الوطنية الليبية تدعم القوات المسلحة لمحاربة الإرهاب

مصر وغينيا الشوط الثانى

مصر وغينيا الشوط الأول

رياضة

مفاوضات بين برشلونة وسان جرمان لإعادة نيمار

إنجازات منتخب مدغشقر قبل انطلاق أمم افريقيا 2019

موعد مباراة قطر وكولومبيا في كوبا أمريكا 2019

نجم الساعة

تحدى البلاك ستارز.. كيف يخوض غانا مباريات «أمم إفريقيا»؟

الأكثر قراءة

نموذج اجابة امتحان الأحياء للصف الثالث الثانوي 2019

وفاة محمد مرسي العياط بعد إصابته بإغماء أثناء جلسة محاكمته بقضية التخابر

اعتقال ميشيل بلاتينى الرئيس السابق للاتحاد الأوروبى بسبب "رشاوى قطر"

النائب العام يعلن تفاصيل وفاة محمد مرسي

الرئيس نيوز

من هو "عمر دهب" أول مدني يحظى بثقة المجلس العسكري السوداني؟

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

صحفي أمريكي: التاريخ لن يتلطف بمحمد مرسي

استقبال رسمي للرئيس السيسي في قصر الرئاسة البيلاروسي

القبض على ميشيل بلاتيني بتهمة تقاضي رشوة من قطر

كشكول

برابط مباشر.. النماذج الامتحانية لـ"الفيزياء"

ننشر تنسيق المدارس الفنية بمحافظة الجيزة

"خريجو الأزهر" تدين العملية الإرهابية بولاية بورنو النيجيرية

ننشر الأوراق المطلوبة للتقديم بالأول الثانوي

خبير تغذية يكشف عن الأطعمة والمشروبات الضرورية للتركيز

الأمصار

رئيس وزراء بيلاروسيا يشيد بخطوات اصلاح الاقتصاد المصري

نادال يستعد لمنافسات بطولة ويمبلدون للتنس

الدفاع الأمريكية: واشنطن تدرس فرض عقوبات مالية على شركات تركية

الاتحاد الأوروبي: ننتظر صدور التقارير الرسمية بشأن التزام إيران بالاتفاق النووي

صلاح يرفض عرضين من ريال مدريد ويوفنتوس

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

قراءة في كتاب "أنا بخير" للياباني ريوهو أوكاوا

روسيا تطلق الفيزا الإلكترونية فى 2021

السمنه لدى الأطفال تعرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

أمراض قد تصيبك عند نقص بعض الفيتامينات.. تعرف عليها

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎