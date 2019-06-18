القاهرة : الثلاثاء 18 يونيو 2019
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الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 11:24 ص

صربيا تؤجل امتحانا على مستوى البلاد للالتحاق بالمرحلة الثانوية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2674738

أجلت صربيا اليوم الثلاثاء، امتحانا على مستوى البلاد في مادة الرياضيات للالتحاق بالمدرسة الثانوية، بسبب العثور على نسخ متداولة منه بين الأطفال، وذلك قبيل الموعد المقرر للاختبار، حسب ما قاله وزير التعليم، ملادين سارسيفيتش، لصحيفة "نوفوستي" اليومية.

ونقلت الصحيفة عن سارسيفيتش قوله على موقعها الإلكتروني: "هناك شخص ما فتح حزمة احتياطي الاختبارات وباع ورقة الرياضيات. لا نعرف أين حدث ذلك، ولكن الشرطة ستحقق في الأمر".

وذكرت "نوفوستي" أن نسخة من الامتحان- الذي كان من المفترض أن يظل سريا إلى أن يتم توزيعه على حوالي 70 ألفا من خريجي المدارس الابتدائية لتأديته في نفس الوقت بجميع أنحاء البلاد- ظهرت على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأعلنت وزارة التعليم تأجيل الامتحان إلى يوم الخميس المقبل، وذلك قبل ساعات قليلة من الموعد المحدد له.

وكان قد تم في عام 2013، إلغاء جميع نتائج الاختبارات، بعد أن تبين وجود نسخ منها مسبقا، وتم تقييد أسماء الطلبة بناء على علاماتهم فقط، وقد تم الحكم على ثلاثة عمال في الصحيفة الرسمية الصربية التي تقوم بطباعة الاختبارات بالسجن لمدة تصل إلى عام، لسرقة نسخ من الاختبار وبيعها.

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