اعتقال ميشيل بلاتينى الرئيس السابق للاتحاد الأوروبى بسبب "رشاوى قطر"

أفادت مصادر إعلامية فرنسية اليوم الثلاثاء، بأنه تم اعتقال ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وذلك للتحقيق معه بتهم الفساد خلال عملية اسناد بطولة كأس العالم 2022 إلى قطر.



يأتي هذا فيما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، مارس الماضي، إن لويس تشيريبوجا، رئيس اتحاد الإكوادور السابق، عوقب بالإيقاف مدى الحياة، بجانب تغريمه مليون فرنك سويسري (1.01 مليون دولار)، لتورطه في قبول رشى من الدوحة.



وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد قرر أيضا معاقبة رافائيل سالغويرو الرئيس السابق للاتحاد الجواتيمالي يوم الأربعاء 14 مارس، بالإيقاف عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 7 أعوام بسبب إدانته بالحصول على رشى.



يذكر أن لويس بيدويا الرئيس السابق لاتحاد الكرة الكولومبي، سبق وأن اتهم قطر بعرض 15 مليون دولار كرشوة، لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022.