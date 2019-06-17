حجز صاحب شركة استورد 10 آلاف لعبة أطفال مغشوشة بالهرم

تجري نيابة الهرم تحقيقات موسعة مع صاحب شركة استيراد وتصدير ألقي القبض عليه بعد استيراده 10 آلاف لعبة أطفال غير مطابقة للمواصفات القياسية.



يواجه المتهم تهمة غش تجاري وطلبت النيابة تحريات مباحث التموين حول الواقعة كما استمعت لأقوال مفتش التموين الذي قام بفحص المضبوطات لبيان مدي سوء حالتها والأضرار التي قد تتسبب بها للأطفال أو مستخدميها.



أفادت التحريات بقيادة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث انه أن معلومات وردت الي العميد مصطفي البكري مدير تموين مباحث الجيزة بقيام حسين. ش. خ 45 سنة صاحب شركة (ماي كيدز) للاستيراد والتصدير بمنطقة حدائق الاهرام باستيراد رسالة لعب أطفال بالشهادة الجمركية غير مطابقة للمواصفات القياسية والمرفوضة من قبل الهيئة العامة للرقابة وطرحها بالأسواق مسببا اضرارا جسيمة علي المواطنين خاصة الأطفال بقصد تحقيق أرباحا طائلة غير مشروعة.



انتقلت قوة أمنية إستهدفت الشركة ونجحت في إلقاء القبض علي مالكها وعثر بداخلها علي 10416 قطعة من صنف لعب الأطفال غير مطابق للمواصفات القياسية وغير صالحة للاستخدام كما جاء بتقرير مفتش التموين المرافق للحملة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم المضبوط وعرضه على النيابة.



وأشارت مصادر أمنية الى استمرار الحملات التموينية للقضاء على غش المستهلكين، والحرص على ضبط الأسعار بالأسواق لتخفيف الأعباء على جميع المواطنين وخاصة محدودي الدخل.