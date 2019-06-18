القاهرة : الثلاثاء 18 يونيو 2019
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08:23 م

مصدر حكومى: طرح الاكتتاب فى الوقف الخيرى للتعليم مطلع يوليو المقبل
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
03:33 م

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
08:34 م

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام
11:06 ص

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 635 جنيهًا للجرام
10:15 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول
06:51 م

ماذا قال مؤسس «صوت العرب» عن هيكل وقناة الجزيرة ؟

06:49 م

3 عروض أمام شيكابالا.. وترشيح الحشادى لقيادة هجوم الزمالك
04:02 م

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"
اقتصاد
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 06:40 ص

سعر "اليورو" اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2019

سعر اليورو اليوم
هويدا سعيد - سيد ابراهيم
dostor.org/2674235

استقر سعر اليورو، خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2019، في تحديثات البنوك، حيث بلغ متوسط سعر اليورو نحو 18.82 جنيه للشراء، و18.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي:
18.82 جنيه للشراء.
18.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري:
18.83 جنيه للشراء.
19.00 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر:
18.86 جنيه للشراء.
18.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة:
18.82 جنيه للشراء.
18.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي cib:
18.79 جنيه للشراء.
18.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي:
18.80 جنيه للشراء.
18.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية:
18.80 جنيه للشراء.
19.00 جنيه للبيع.

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