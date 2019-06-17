محافظ أسيوط: إنشاء نصب تذكاري يحمل أسماء كل شهداء المحافظة

قال محافظ أسيوط اللواء جمال نور الدين، إنه لا يوجد أي خلاف في محافظة أسيوط بين المسلمين والمسيحيين، موضحًا أن أي خلاف مزعوم حول وضع اسم الشهيد أبانوب ناجح على مدرسة بالمحافظة مكانه مواقع التواصل الاجتماعي ولا يوجد شيء على الأرض.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه استقبل أسرة الشهيد أبانوب ناجح اليوم، وكرمهم وكرم اسم الشهيد، وأكد لهم أن أبانوب هو شهيد مصر كلها وليس المحافظة فقط، وسيتم إطلاق اسمه على كوبري متجه إلى قريته.

ولفت إلى أن الدولة تبادر لإطلاق اسم الشهداء على أي منشأة لتخليد اسمه، موضحا أنه سيتم إنشاء نصب تذكاري بالمحافظة يحمل أسماء كل شهداء المحافظة.