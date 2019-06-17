برلماني: قانون رفع الدعم عن الطفل الثالث هدفه توفير أموال للدولة

قال النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية، إنه تقدم بمشروع قانون لرفع الدعم عن الطفل الثالث، وتم تحويله للجنة التضامن بمجلس النواب، ولكن لم يتم مناقشته حتى الآن.



وأوضح رفعت، لـ«الدستور»، أن القانون يهدف لتنظيم نسل الأسرة المصرية وعدم الإفراط في الإنجاب كما يحمل الدولة أعباء جديدة على كل مولود يتم انجابه، مشيرا إلى أن الزيادة السكانية أصبحت في تزايد مستمر في السنوات الأخيرة، وذلك على عكس ما يتم توعيته من خلال حملات التوعية على وسائل الإعلام أو في المستشفيات والوحدات الصحية من ضرورة العمل على تنظيم الانجاب.



وأضاف: أن القانون يهدف لرفع الدعم عن الطفل الثالث، والاستمرار في إعطاء الدعم للطفلين فقط، والثالث يتحمله الوالدان.