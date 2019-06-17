شركات التكنولوجيا تحذر ترامب

حذر تجار التجزئة والشركات المصنعة وشركات التكنولوجيا الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، من أن الرسوم الجمركية على الصين ستضر بالاقتصاد الأمريكي، وتؤدي إلى فقدان الوظائف وإلحاق الضرر بملايين المستهلكين.



أكثر من 600 شركة ورابطة تجارة صناعية - بما في ذلك Walmart وCostco وTarget وGap وLevi Strauss وFoot Locker - كتبت إلى البيت الأبيض تحث فيها ترامب على إزالة الضرائب المفروضة على الصين وإنهاء الحرب التجارية المستمرة.



وقالت الشركات في الخطاب "نعلم بشكل مباشر أن التعريفات الإضافية سيكون لها تأثير كبير وسلبى وطويل الأجل على الشركات الأمريكية والمزارعين والأسر والاقتصاد الأمريكي.. الحرب التجارية المتصاعدة ليست في مصلحة البلاد، وسيخسر الجانبان".

