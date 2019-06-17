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الإثنين 17/يونيو/2019 - 06:49 م

ننشر البيان الختامي لملتقى القوى الوطنية الليبية

ننشر البيان الختامي
عبير سليم
dostor.org/2673946

أكد البيان الختامي لمؤتمر القوى الوطنية الليبية المنعقد في القاهرة اليوم، دعمها اللامحدود للقوات المسلحة العربية الليبية فى مواجهة الإرهاب والمليشيات الإجرامية فى طرابلس.

ودعا البيان الجيش الليبى إلى الإسراع فى تحرير العاصمة والقضاء على الإجرام والإرهاب وتمكين المؤسسات المدنية الشرعية وممارسة عملها في جو من الأمن والاستقرار لتحقيق المشروع الوطني الهادف لقيام دولة مدينة ديمقراطية مزدهرة.

وشدد البيان الذي اتفقت علي بنوده القوى الوطنية المجتمعة في القاهرة على ضرورة تحرك أبناء طرابلس والمدن المجاورة لها بضرورة توعية أبناءهم والمغرر بهم والمنخرطين فى صفوف المليشيات المسلحة.

وحث البيان المليشيات المسلحة على تسليم أسلحتها توطئة لمشاركتهم فى إعادة بناء الوطن بعد استكمال عملية تحرير طرابلس.

وأكد على افتقاد المبعوث الأممى لدى ليبيا غسان سلامة للحيادية كوسيط أممى إذ بانحيازه الملحوظ لجهات بعينها، مما يشكل عقبة فى التسوية السياسية للأزمة الليبية مما يستدعى اختيار شخصية حيادية جادة لهذا المنصب.

وأعرب المؤتمر عن استيائه من تحالف المليشيات المسلحة مع رئيس المجلس الرئاسى الليبى فايز السراج، محملا إياها مسئولية إنهيار الأوضاع فى البلاد.

وأدان المؤتمر الدعم القطرى والتركى لتجمعات المليشيات المسلحة واستجلاب الإرهابيين والمرتزقة من بؤر التوتر فى سوريا والعراق إلى العاصمة لعرقلة تقدم الجيش الليبى.

وعقد نخبة من القوى الوطنية الليبية والرموز السياسية وشيوخ وأعيان القبائل والحقوقيين وخبراء سياسيين صحفيين ليبيين اليوم بالقاهرة لقاء القوى الوطنية الليبية لدعم جهود القوات المسلحة في محاربة الإرهاب والتطرف والمليشيات.

ننشر البيان الختامي لملتقى القوى الوطنية الليبية
ننشر البيان الختامي لملتقى القوى الوطنية الليبية
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