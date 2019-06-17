البدء في تنفيذ أمر ملكي سعودي بشأن الكعبة المشرفة

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، توجيهًا ملكيًا بشأن الكعبة المشرفة، وتعلق بمواصلة أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".



وقالت الوكالة إن التوجيه يأني كتجسيد "لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من عناية ورعاية بالحرمين الشريفين والكعبة المشرفة".



وبحسب بيان عن وزارة المالية السعودية فإنها تشرف ممثلة بمكتب إدارة المشاريع على أعمال الصيانة الدورية بالتنسيق مع الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات ذات العلاقة، على أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة.



وأشارت إلى أنه بدأ العمل اليوم في تلك الأعمال باستخدام أحدث التقنيات، ووفق أفضل المواصفات العالمية والخبرات.