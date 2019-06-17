منتخبا أنجولا وجنوب أفريقيا يصلان القاهرة للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2019

استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين منتخبى أنجولا وجنوب أفريقيا لكرة القدم، قبل مشاركتهما فى منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم، التي تحتضنها مصر بين 21 يونيو الجاري و19 يوليو المقبل.



وحرص المهندس أحمد فوزي رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي وكبار مسؤولي مطار القاهرة على استقبال المنتخبين بالورود بالتنسيق مع سفارتي أنجولا وجنوب أفريقيى لدى مصر، وقد حرص عدد من مشجعي المنتخبين على التواجد أمام صالة الوصول لاستقبال اللاعبين .



ويتنافس منتخب أنجولا ضمن المجموعة الخامسة مع منتخبات تونس ومالي وموريتانيا، والتى تقام منافساتها في السويس.



بينما ينافس منتخب جنوب أفريقيا في المجموعة الرابعة مع منتخبات المغرب وكوت ديفوار وناميبيا، وتقام مبارياتها باستاد السلام بالقاهرة.



ومن المقرر أن يلتقي منتخب أنجولا نظيره الجنوب أفريقي في مباراة ودية بعد غد الأربعاء.